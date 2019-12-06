У США розбився військовий вертоліт Національної гвардії

Ілюстративне фото (alchetron.com)

На борту вертольота знаходилися три людини

В Міннесоті (США) розбився військовий вертоліт американської Національної гвардії. Як передає РБК-Україна, про це повідомляє ABC News.

Вертоліт, що впав - це UH-60 Black Hawk ("Чорний яструб"). На борту повітряного судна знаходилися три людини. Відомо, що вертоліт зник з радарів вдень у четвер, 5 грудня, в районі озера Перл.

Також повідомляється, що приблизно через дев'ять хвилин після злету вертоліт подав сигнал тривоги. Зараз причини події з'ясовуються.

Нагадаємо, в Сполучених Штатах Америки в неділю, 30 листопада, сталась аварія невеликого літака Pilatus PC-12, на борту якого перебувало 12 осіб. Літак розбився незабаром після вильоту з аеропорту Чемберлена, за 225 км на захід від водоспаду Сіу.

Нещодавно на півдні Франції біля Марселя сталася аварія з рятувальним вертольотом, в результаті загинули троє людей. Вертоліт перебував у дорозі, щоб допомогти людям, постраждалим внаслідок сильної повені.

Раніше в Канаді розбився легкомоторний літак Piper PA-3, в результаті чого загинули дві сім'ї з Узбекистану. Літак впав в лісовому районі на околиці Кінгстона. Жертвами авіакатастрофи стали 7 осіб, які перебували на борту літака, серед них - три дитини.