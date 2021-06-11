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США не рассматривают встречу Байдена с Путиным как перезапуск отношений между странами

Автор: Дмитрий Кузнецов

Встреча президента США Джо Байдена с российским лидером Владимиром Путиным не приведет к перезапуску отношений между странами. Однако есть темы, по которым Вашингтон и Москва могут сотрудничать.

Об этом сообщила старший директор по делам Европы в Совете национальной безопасности при Белом доме Аманда Слоат, передает CNN.

"Это точно не перезапуск. Президент (Байден - ред.) дал ясно это понять. Это не награда", - сказала Слоат.

Она уточнила, что Байден верит в то, что у США и России есть темы, по которым страны могут сотрудничать. "Например, стратегическая стабильность, которая важна не только для США, но и для наших европейских союзников", - добавила представитель Белого дома.

По ее словам, в ходе встречи с Путиным Байден планирует обсудить существующие между странами разногласия.

Напомним, встреча Байдена и Путина состоится 16 июня в Женеве. Американский президент пообещал, что заявит Путину о том, что "США вернулись".

Как писало РБК-Украина, недавно в Белом доме оценили, как предыдущие заявления Байдена могут повлиять на ход переговоров с Путиным.

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