Байден и Путин не планируют совместную пресс-конференцию после встречи, - CNN

Пока не ожидается, что президент США Джо Байден и президент России Владимир Путин проведут совместную пресс-конференцию по результатам их саммита в Женеве на следующей неделе. При этом окончательные планы все еще разрабатываются и могут измениться.

Об этом со ссылкой на двух американских чиновников, знакомых с ситуацией, сообщает CNN .

Источники заявили, что по состоянию на пятницу совместной пресс-конференции не предполагалось.

Американские чиновники заявили, что они планируют обсуждать детали структуры и формата саммита с российскими коллегами за часы до его начала.

Советник по национальной безопасности Джейк Салливан ранее на этой неделе заявил, что детали, такие как совместная пресс-конференция, все еще рассматриваются.

"Все это все еще разрабатывается. Итак, когда у меня будет больше сообщений об условиях с точки зрения структуры встречи и элементов для прессы, мы вернемся к вам", - сказал Салливан журналистам.