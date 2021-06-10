Белый дом оценил влияние слов Байдена о Путине на их встречу в Женеве

Официальный представитель Белого дома Джен Псаки в ходе брифинга оценила возможное влияние слов президента США Джо Байдена о его российском коллеге Владимире Путине в преддверии их встречи . Она отметила, что речь идет о предсказуемости в отношении двух стран.

Так, журналисты спросили пресс-секретаря президента США о том, не будет ли саммит двух стран неловким после скандального интервью Байдена в марте, в котором тот грозил привлечь к ответу российского президента за вмешательство в американские выборы.

По словам Псаки, американский лидер давно знает Путина и никогда не сдерживался в выражении своих опасений или беспокойств, когда поведение России "не отвечало демократическим ценностям".

"Речь идет о том, что в интересах Соединенных Штатов. И, на наш взгляд, это движение к более стабильным и предсказуемым отношениям", - отметила Псаки.