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США не розглядають зустріч Байдена з Путіним як перезапуск відносин між країнами

Автор: Дмитрий Кузнецов

Зустріч президента США Джо Байдена з російським лідером Володимиром Путіним не призведе до перезапуску відносин між країнами. Однак є теми, за якими Вашингтон і Москва можуть співпрацювати.

Про це повідомила старший директор у справах Європи в Раді національної безпеки при Білому домі Аманда Слоат, передає CNN.

"Це точно не перезапуск. Президент (Байден - ред.) дав ясно це зрозуміти. Це не нагорода", - сказала Слоат.

Вона уточнила, що Байден вірить в те, що у США і Росії є теми, за якими країни можуть співпрацювати. "Наприклад, стратегічна стабільність, яка важлива не тільки для США, але і для наших європейських союзників", - додала представник Білого дому.

За її словами, в ході зустрічі з Путіним Байден планує обговорити присутні між країнами розбіжності.

Нагадаємо, зустріч Байдена і Путіна відбудеться 16 червня в Женеві. Американський президент пообіцяв, що заявить Путіну про те, що"США повернулися".

Як писало РБК-Україна, нещодавно в Білому домі оцінили, як попередні заяви Байдена можуть вплинути на хід переговорів з Путіним.

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