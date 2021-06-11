США не розглядають зустріч Байдена з Путіним як перезапуск відносин між країнами

Зустріч президента США Джо Байдена з російським лідером Володимиром Путіним не призведе до перезапуску відносин між країнами. Однак є теми, за якими Вашингтон і Москва можуть співпрацювати.

Про це повідомила старший директор у справах Європи в Раді національної безпеки при Білому домі Аманда Слоат, передає CNN .

"Це точно не перезапуск. Президент (Байден - ред.) дав ясно це зрозуміти. Це не нагорода", - сказала Слоат.

Вона уточнила, що Байден вірить в те, що у США і Росії є теми, за якими країни можуть співпрацювати. "Наприклад, стратегічна стабільність, яка важлива не тільки для США, але і для наших європейських союзників", - додала представник Білого дому.

За її словами, в ході зустрічі з Путіним Байден планує обговорити присутні між країнами розбіжності.