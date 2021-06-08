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В США рассказали, чего ждут от Украины перед визитом Зеленского

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Вашингтон, Вторник 08 июня 2021 20:45
В США рассказали, чего ждут от Украины перед визитом Зеленского Фото: Энтони Блинкен, госсекретарь США (GettyImages)
Автор: Дмитрий Левицкий

Государственный секретарь США Энтони Блинкен рассказал, чего Белый дом ожидает от Украины перед визитом украинского президента Владимира Зеленского в Вашингтон. По его словам, Украине нужно добиться прогресса в ряде сфер.

Об этом госсекретарь США сказал во время выступления на слушаниях комитета по ассигнованиям Сената.

Сенатор Крис Мерфи спросил главу Госдепа, что хотела бы увидеть американская администрация от Украины перед встречей Зеленского с президентом США Джо Байденом.

"Существует целый перечень сфер, в которых для Украины важно добиться прогресса. В частности, в том, чтобы иметь независимую судебную систему - функциональную и тщательно выбираемую и имеющую независимый надзор. Корпоративное управление, прежде всего на государственных предприятиях, которое будет транспарентным. А также настоящую имплементацию, в частности, антикоррупционных законов",- ответил Блинкен.

Напомним, вчера состоялся телефонный разговор Зеленского с Байденом. В ходе разговора американский президент пригласил Зеленского посетить Белый дом этим летом.

Как рассказал Зеленский, он принял приглашение от Байдена. Визит украинского президента в США планируется на июль 2021 года.

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