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США розповіли, як Туреччини уникнути санкцій за покупку С-400

Новини » Політика    26.07.2019 - 04:35
США розповіли, як Туреччини уникнути санкцій за покупку С-400
Фото: Майк Помпео (flickr.com Gage Skidmore)

Помпео сподівається, що С-400 не будуть розгорнуті

Держсекретар США Майкл Помпео заявив, що президент Дональд Трамп утримується від введення нових санкцій проти Туреччини, якщо зенітні ракетні комплекси С-400 не будуть розгорнуті. Про це Помпео заявив в інтерв'ю Bloomberg.

Він зазначив, що ймовірність введення обмежень проти Туреччини розглядається.

"Можуть послідувати додаткові санкції, але, чесно кажучи, нам би дуже хотілося, щоб С-400 не були розгорнуті", - заявив Помпео.

Нагадаємо, 12 липня Туреччина почала отримувати перші поставки російських ЗРК С-400. Після цього американський Сенат закликав Трампа ввести санкцій проти Туреччини заявивши, що президент повинен дотримуватися закону, який передбачає покарання за ведення бізнесу з російськими військовими.

РБК-Україна писало, що Трамп планує обговорити з представниками американського Конгресу питання доцільності введення санкцій проти Анкари за покупку С-400. За даними джерел, Трамп хоче уникнути введення антитурецьких санкцій. У той же час, в Анкарі заявили, що готові дати відповідь у разі введення американських санкцій.
 

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Новини України Майк ПомпеоСполучені Штати АмерикиТурция
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