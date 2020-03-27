В США рассказали, когда могут получить вакцину от коронавируса

Сейчас различные вакцины находятся в первой фазе тестирования

Соединенные Штаты Америки могут получить вакцину от коронавируса COVID-19 к следующему сезону заболевания, то есть к весне 2021 года. Об этом на брифинге в Белом доме заявил директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи, передает РБК-Украина со ссылкой на сайт Белого дома.

По его словам, сейчас различные вакцины находятся в первой фазе тестирования.

"Это займет три месяца и легко может занять больше, то есть до середины лета", - сказал Фаучи. Он объяснил, что проверку безопасности вакцины обойти нельзя, поскольку необходимо быть уверенным, что она не повредит пациентам.

Напомним, во Всемирной организации здравоохранения призвали страны к агрессивным мерам в борьбе с коронавирусом. Как считают в ВОЗ, мер по самоизоляции граждан недостаточно, чтобы победить коронавирус COVID-19.

Отметим, на сегодняшний день в мире разрабатываются около 20 вакцин против коронавируса COVID-19.

При этом специалисты Всемирной организации здравоохранения отмечают, что на разработку и испытания вакцины от нового коронавируса потребуется не меньше года.