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У США розповіли, коли можуть отримати вакцину від коронавіруса

Новини » Коронавірус     27.03.2020 - 05:05
У США розповіли, коли можуть отримати вакцину від коронавіруса

Зараз різні вакцини перебувають у першій фазі тестування

Сполучені Штати Америки можуть отримати вакцину від коронавіруса COVID-19 до наступного сезону захворювання, тобто до весни 2021 року. Про це на брифінгу в Білому домі заявив директор Національного інституту алергічних та інфекційних захворювань США Ентоні Фаучі, передає РБК-Україна з посиланням на сайт Білого дому.

За його словами, зараз різні вакцини перебувають у першій фазі тестування.

"Це займе три місяці і легко може зайняти більше, тобто до середини літа", - сказав Фаучі. Він пояснив, що перевірку безпеки вакцини обійти не можна, оскільки необхідно бути впевненим, що вона не зашкодить пацієнтам.

Нагадаємо, у Всесвітній організації охорони здоров'я закликали країни до агресивних заходів у боротьбі з коронавірусом. Як вважають у ВООЗ, заходів щодо самоізоляції громадян недостатньо, щоб перемогти коронавірус COVID-19.

Відзначимо, на сьогоднішній день в світі розробляються близько 20 вакцин проти коронавіруса COVID-19.

При цьому фахівці Всесвітньої організації охорони здоров'я зазначають, що на розробку і випробування вакцини від нового коронавірусу потрібно не менше року.

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