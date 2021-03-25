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Байден о выводе войск США из Афганистана: мы уйдем, вопрос - когда

Новина українською → Вашингтон, Четверг 25 марта 2021 20:29
Байден о выводе войск США из Афганистана: мы уйдем, вопрос - когда Фото: Джо Байден (Getty Images)
Автор: Лера Полищук

Президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что США будет трудно вывести войска из Афганистана в обещанный срок - к началу мая. Однако он подчеркнул, что не намерен оставлять американские войска в Афганистане надолго.

Об этом заявил Байден во время пресс-конференции.

"Будет трудно будет соблюсти крайний срок 1 мая... По тактическим причинам будет трудно вывести войска", - заявил он.

Байден объяснил, что это обусловлено "тактическими соображениями".

"Мы не будем оставаться долго. Мы уйдем, вопрос - когда мы уйдем. У меня нет намерений оставлять там (в Афганистане, - ред.) наши войска надолго", - подчеркнул он.

Напомним, в середине января Соединенные Штаты заявили о выводе войск из Афганистана. На территории страны останутся 2,5 тысячи американских военных.

При этом в середине ноября еще при президентстве Дональда Трампа Пентагон анонсировал вывод части американских войск из Ирака и Афганистана.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, вывод войск НАТО из Афганистана может превратить страну в убежище для террористов.

"Мы можем остаться и продолжать военное участие. Или же можем покинуть Афганистан и рискнуть, что страна снова станет убежищем для террористов. Простого выбора нет", - заявил он.

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