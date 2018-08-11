КНДР отклонила все предложения США по ядерному разоружению, - CNN

Северная Корея требует от США отменить санкции

Власти Северной Кореи (КНДР) отклонили все предложения Соединенных Штатов Америки (США) по ядерному разоружению Корейского полуострова. Об этом со ссылкой на дипломатические источники сообщает CNN.

Отмечается, что Соединенные Штаты сделали конкретные предложения КНДР о начале и конечной точке ядерного разоружения. Однако в Пхеньяне все предложения США по денуклеаризации назвали "бандитскими".

Поскольку после саммита президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына не было никаких временных рамок и каких-либо конкретных обещаний о денуклеаризации, теперь это позволяет обеим сторонам интерпретировать устное соглашение на свое усмотрение.

В частности Пхеньян указывает на жесты доброй воли, которые они уже сделали, остановив испытания ракет и передав останки американских солдат в США. Теперь Северная Корея настаивает, что США должны отменить ранее введенные санкции против страны. А также - подписать мирный договор. И только после этого КНДР будет делать шаги по ядерному разоружению.

"Продолжение переговоров между Соединенными Штатами и Северной Кореей зависит от готовности Вашингтона совершить "смелый шаг" и согласиться на мирный договор с Пхеньяном", - передает CNN.

Напомним, 9 августа 2018 года в МИД КНДР заявили, что прогресс в денуклеаризации Корейского полуострова в соответствии с договоренностями между лидерами Северной Кореи и США невозможен, если Вашингтон будет следовать "старым сценариям" в своей политике в отношении Пхеньяна.