Северная Корея призвала США снять санкции

Отмечается, что США не планируют снимать санкции до полной денуклеаризации

Северная Корея (КНДР) призвала Соединенные Штаты Америки снять санкции в ответ на прекращение ядерных испытаний и передачу останков американских военных, погибших в Корейской войне. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство (ЦТАК) Кореи со ссылкой на газету "Нодон Синмун".

Так, согласно информации издания, США действуют противоположно плану улучшения двусторонних отношений, несмотря на усилия Пхеньяна, включая демонтаж ядерного полигона.

Кроме того, отмечается, что США не планируют снимать санкции до полной денуклеаризации, а также усиливают их, чтобы увеличить свой вес на переговорах.

Напомним, 27 июля власти КНДР передали Соединенным Штатам останки 55 американских военнослужащих, которые погибли во время Корейской войны.

Договоренность о передаче была достигнута на встрече глав США и Северной Кореи Дональда Трампа и Ким Чен Ына, которая состоялась 12 июня в Сингапуре.​

Как заявили в Белом доме, такие действия являются важным шагом к возобновлению репатриации останков из Северной Кореи. Также этот шаг способствует возобновлению полевых операций в КНДР для поиска примерно 5,3 тыс. американцев, которые еще не вернулись домой.

Кроме того, ранее США обвинили Северную Корею в нарушении запрета на поставки очищенной нефти путем незаконной передачи между судами в море.