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США расширили санкции против Ирана

Новости » Политика     11.12.2019 - 16:23
США расширили санкции против Ирана
Иллюстративное фото (GettyImages)

В список санкций внесли гражданина Ирана, два судна под иранским флагом и несколько компаний

США в среду, 11 декабря, расширили список санкций против Ирана, внеся в негО гражданина этой страны, два судна под иранским флагом и несколько компаний. Об этом сообщается на сайте Минфина США.

Госсекретарь Майк Помпео уточнил, что в санкционный список включены три транспортные компании, одна из которых базируется в Шанхае.

Напомним, РБК-Украина писало, что США ввели санкции против министра информационных и коммуникационных технологий Ирана Мохаммада Джавада Азари-Джахроми за его роль в широкомасштабной интернет-цензуре во время протестов в стране.

За день до этого государственный секретарь США Майк Помпео призвал иранцев присылать США видео, фото и другую информацию, которая документирует жесткие действия со стороны режима в отношении демонстрантов. 22 ноября Министерство финансов США обнародовало, что любую собственность Мохаммада Джавада Азари-Джахроми под юрисдикцией США будет заблокировано.

Официальный представитель Министерства иностранных дел Ирана Аббас Мусави в субботу, 23 ноября, осудил санкции США в адрес министра информационных и коммуникационных технологий Ирана Мохаммада Джавада Азари Джахроми.

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