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США розширили санкції проти Ірану

Новини » Політика     11.12.2019 - 16:23
США розширили санкції проти Ірану
Иллюстративное фото (GettyImages)

У список санкцій внесли громадянина Ірану, два судна під іранським прапором і кілька компаній

США в середу, 11 грудня, розширили список санкцій щодо Ірану, внісши в нього одного громадянина цієї країни, два судна під іранським прапором і кілька компаній. Про це повідомляється на сайті Мінфіну США.

Держсекретар Майк Помпео уточнив, що до списку санкцій включені три транспортні компанії, одна з яких базується в Шанхаї.

Нагадаємо, РБК-Україна писало, що США ввели санкції проти міністра інформаційних і комунікаційних технологій Ірану Мохаммада Джавада Азарі-Джахромі за його роль в широкомасштабній інтернет-цензурі під час протестів в країні.

За день до цього державний секретар США Майк Помпео закликав іранців надсилати США відео, фото та іншу інформацію, яка документує жорсткі дії з боку режиму по відношенню до демонстрантів. 22 листопада Міністерство фінансів США оприлюднило, що будь-яку власність Мохаммада Джавада Азарі-Джахромі під юрисдикцією США буде заблоковано.

Офіційний представник Міністерства закордонних справ Ірану Аббас Мусаві в суботу, 23 листопада, засудив санкції США на адресу міністра інформаційних і комунікаційних технологій Ірану Мохаммада Джавада Азарі Джахромі.

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