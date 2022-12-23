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США у Радбезі ООН піднімуть питання закупівлі Росією зброї в Північної Кореї, - постпред

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П'ятниця 23 грудня 2022 03:17
США у Радбезі ООН піднімуть питання закупівлі Росією зброї в Північної Кореї, - постпред Фото: Постійна представниця США при ООН Лінда Томас-Грінфілд (Getty Images)
Автор: Олег Васьків

Сполучені Штати у Раді Безпеки Організації Об'єднаних Націй мають на меті порушити питання закупівлі Росією зброї в КНДР.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву постійної представниці США при ООН Лінди Томас-Грінфілд.

"Ганебно, що РФ - постійний член Ради Безпеки ООН - використовує зброю, придбану в Північної Кореї та Ірану на порушення резолюцій РБ, для продовження своєї агресивної війни проти України", - підкреслила дипломат.

Томас-Грінфілд вказала, що США підтверджують, що КНДР минулого місяця доставила в Росію реактивні снаряди для ПВК "Вагнер".

За її словами, частково через американські санкції "вагнерівці" шукають по всьому світу постачальників зброї для підтримання своїх військових операцій в Україні.

"Ми оцінюємо, що кількість матеріальних засобів, поставлених "Вагнеру", не змінить динаміку бойових дій в Україні, але ми стурбовані тим, що Північна Корея планує поставити ПВК більше військової техніки", - додала постпред.

Варто зазначити, що закупівля Росією зброї в КНДР є порушенням резолюції 1718 Радбезу ООН, яка забороняє експорт з Північної Кореї матеріалів військового призначення.

Нагадаємо, приватна військова компанія "Вагнер" отримала партію зброї з Північної Кореї, яку росіяни використовуватимуть у війні проти України.

Глава МЗС Британії Джеймс Клеверлі заявив, що звернення Росії до КНДР для передачі озброєння є ознакою розпачу та ізоляції Москви.

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