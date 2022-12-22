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Передача КНДР зброї Росії говорить про відчай та ізоляцію, - глава МЗС Британії

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Лондон, Четвер 22 грудня 2022 22:12
Передача КНДР зброї Росії говорить про відчай та ізоляцію, - глава МЗС Британії Фото: глава МЗС Британії Джеймс Клеверлі (скриншот відео)
Автор: Константин Широкун

Звернення Росії до КНДР для передачі озброєння, яке використовуватиметься у війні проти України, є ознакою розпачу та ізоляції Москви.

Про це заявив глава МЗС Британії Джеймс Клеверлі, повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу британського уряду.

"Британія згодна з оцінками США в тому, що КНДР завершила постачання зброї до Росії на запит ПВК "Вагнера". Це явне порушення резолюцій Ради Безпеки ООН. Той факт, що президент Путін звертається за допомогою до Північної Кореї, є ознакою відчаю та ізоляції Росії", - зазначив Креверлі.

За його словами, Британія та союзники працюватимкть з партнерами, щоб Північна Корея заплатила високу ціну за підтримку незаконної війни Росії в Україні.

Раніше ми писали, що приватна військова компанія "Вагнера" отримала партію зброї з Північної Кореї, яку росіяни використовуватимуть у війні проти України.

Також раніше координатор зі стратегічних комунікацій у Раді нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі заявляв, що Північна Корея організувала таємні постачання артилерійських снарядів для Росії на тлі дефіциту боєприпасів у країні-агресорі.

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ПВК Вагнера КНДР Вторгнення Росії до України Великобританія
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