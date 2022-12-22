Передача КНДР зброї Росії говорить про відчай та ізоляцію, - глава МЗС Британії

Звернення Росії до КНДР для передачі озброєння, яке використовуватиметься у війні проти України, є ознакою розпачу та ізоляції Москви.

Про це заявив глава МЗС Британії Джеймс Клеверлі, повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу британського уряду.

"Британія згодна з оцінками США в тому, що КНДР завершила постачання зброї до Росії на запит ПВК "Вагнера". Це явне порушення резолюцій Ради Безпеки ООН. Той факт, що президент Путін звертається за допомогою до Північної Кореї, є ознакою відчаю та ізоляції Росії", - зазначив Креверлі. За його словами, Британія та союзники працюватимкть з партнерами, щоб Північна Корея заплатила високу ціну за підтримку незаконної війни Росії в Україні.