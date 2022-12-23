США в Совбезе ООН поднимут вопрос закупки Россией оружия у Северной Кореи, - постпред

Соединенные Штаты в Совете Безопасности Организации Объединенных Наций имеют цель поднять вопрос закупки Россией оружия у КНДР.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление постоянной представительницы США при ООН Линды Томас-Гринфилд.

"Позорно, что РФ - постоянный член Совета Безопасности ООН - использует оружие, приобретенное в Северной Корее и Иране в нарушение резолюций РБ, для продолжения своей агрессивной войны против Украины", - подчеркнула дипломат.

Томас-Гринфилд указала, что США подтверждают, что КНДР в прошлом месяце доставила в Россию реактивные снаряды для ЧВК "Вагнер".

По ее словам, частично из-за американских санкций "вагнеровцы" ищут по всему миру поставщиков оружия для поддержки своих военных операций в Украине.

"Мы оцениваем, что количество материальных средств, поставленных "Вагнеру", не изменит динамику боевых действий в Украине, но мы озабочены тем, что Северная Корея планирует поставить ЧВК больше военной техники", - добавила постпред.

Следует отметить, что закупка Россией оружия у КНДР является нарушением резолюции 1718 Совбеза ООН, которая запрещает экспорт из Северной Кореи материалов военного назначения.