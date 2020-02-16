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Помпео: США вооружили Украину, чтоб она защитилась от агрессии Москвы

Новости » Политика     16.02.2020 - 07:07
Помпео: США вооружили Украину, чтоб она защитилась от агрессии Москвы
Фото: Майк Помпео (state.gov)

Госсекретарь США заявил о поддержке Украины со стороны США также в сфере кибербезопасности

Военная помощь Соединенных Штатов для Украины была предоставлена с той целью, чтобы Киев сумел защитить себя от агрессии Москвы. Об этом заявил госсекретарь США Майл Помпео во время выступления на Мюнхенской конференции по безопастности, сообщает пресс-служба Госдепартамента.

Также Помпео отметил, что с той же целью США оказывает помощь Украине в сфере кибербезопасности.

"Соединенные Штаты вооружили Украину, чтобы помочь этой храброй нации защитить себя от российской агрессии, и совместно с балтийскими странами работали над кибербезопасностью, чтобы защититься от повторных кибератак Москвы", - сказал Помпео.

Госсекретарь также подчеркнул, что США не признают окупацию украинских территорий, а бадут поддерживать суверенитет Украины.

Напомним, Белый дом в своей бюджетной заявке на 2021 год намерен сохранить нынешний уровень финансирования программ военной помощи Украине по линии Госдепартамента и Пентагона.

Ранее Сенат США одобрил законопроект об оборонном бюджете на 2020 год на 738 миллиардов долларов, который включает выделение 300 млн долларов военной помощи Украине.

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Новости Украины военная помощьМайк Помпео
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