На сайте Мюнхенской конференции вновь опубликовали план по Украине

Скандальный документ накануне удалили с сайта после критики
Скандальный документ Мюнхенской конференции "Двенадцать шагов к большей безопасности в Украине и евроатлантическом регионе" вновь опубликован на сайте конференции. Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на публикацию.
Отметим, этот план, которым предлагается к выполнению 12 пунктов для "политического решения конфликта на востоке Украины", был удален вскоре после публикации 14 февраля в связи с жесткой критикой мировых лидеров. В частности, инициативу раскритиковали в США.
На сайте указано, что среди подписантов этого плана - председатель Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер. В разработке также, как указано в публикации, приняли участие трое украинских экспертов: Василий Филипчук, Александр Чалый и Алексей Семений.
Если коротко, то эти 12 шагов выглядят следующим образом.
Добавим, что последний пункт об определении идентичности, должен учитывать мнение соседних с Украиной государств, включая Россию, а также Венгрию и Польшу.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский уже прокомментировал, что обнародованный в рамках Мюнхенской конференции по безопасности скандальный план по достижению мира в Украине нельзя было обсуждать без позиции Киева.
Министерство иностранных дел Украины заявило, что несогласно с идеями этого плана, однако данные инициативы не считаются официальными, а частными. Документ был подготовлен неправительственной организацией Euro-Atlantic Security Leadership Group.