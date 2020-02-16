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США намагались приховати зустріч Помпео з Лавровим, - Politico

Новини » Політика     16.02.2020 - 16:21
США намагались приховати зустріч Помпео з Лавровим, - Politico
Фото: Майк Помпео (flickr.com/n3tel.jpg)

Державний департамент заздалегідь не оголосив про зустріч Помпео і Лаврова

США намагались приховати зустріч держсекретара Майка Помпео з міністром закордонних справ Росії Сергеєм Лавровим у кулуарах Мюнхенської конференції з питань безпеки. Про це повідомляє Politico.

Державний департамент заздалегідь не оголосив про зустріч, яка відбулася в окремому конференц-залі Лаврова в готелі Bayerischer Hof. Але російські журналісти з пулу Лаврова заздалегідь знали про зустріч і написали про неї пізніше. Речниця МЗС РФ Марія Захарова підтвердила факт зустрічі в своєму пості в Facebook, опублікувавши фото Помпео в коридорі готелю. Лавров стояв у дверях в декількох кроках від нього.

Російський журналіст із пулу Лаврова заявляв, що американська сторона зажадала, аби за підсумком зустрічі не було пресконференції чи спільних заяв.

Нагадаємо, держсекретар США Майл Помпео під час виступу на Мюнхенській конференції з безпеки заявляв, що військова допомога Сполучених Штатів для України була надана з тією метою, щоб Київ зумів захистити себе від агресії Москви.

РБК-Україна також писало, що скандальний документ Мюнхенської безпекової конференції "Дванадцять кроків до більшої безпеки в Україні та євроатлантичному регіоні" знову опубліковано на сайті конференції.

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