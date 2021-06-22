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В США пяти лицам предъявили обвинения в незаконном экспорте в РФ военного оборудования

Автор: Артур Родивилов

Власти США предъявили пяти лицам обвинения в сговоре с целью незаконного экспорта в Россию военного оборудования. Среди них один гражданин РФ.

Об этом сообщается в пресс-релизе на сайте американского Минюста.

Из обнародованных данных стало известно, что двое обвиняемых - это проживающие в штате Иллинойс 59-летняя Елена Шифрина и 55-летний Владимир Придача - они были задержаны 17 июня.

Их гражданство при этом не уточняется. В документе также фигурирует имя 45-летнего россиянина Бориса Полосина, а также двое граждан Израиля - 52-летний Владимир Гохман и 39-летний Игорь Панчерников.

По версии прокуратуры США, они вступили в сговор с тем, чтобы незаконно экспортировать в Россию из США приборы ночного видения и тепловизорные прицелы. В случае признания их виновными обвиняемым грозит срок до 20 лет.

В октябре 2020 года власти США обвинили россиянина в сговоре для контрабанды электроники.

Напомним, ранее СБУ заблокировала контрабанду военного авиаоборудования из Украины в подсанкционные страны.

Также РБК-Украина писало, что СБУ разоблачила контрабанду военного оборудования из Украины в Россию.

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