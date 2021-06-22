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У США п'ятьом особам пред'явили звинувачення в незаконному експорті в РФ військового обладнання

Автор: Артур Родивилов

Влада США пред'явила п'яти особам звинувачення в змові з метою незаконного експорту в Росію військового обладнання. Серед них один громадянин РФ.

Про це повідомляється в прес-релізі на сайті американського Мін'юсту.

З оприлюднених даних стало відомо, що двоє обвинувачених - це 59-річна Олена Шифріна і 55 - річний Володимир Придача, що проживають в штаті Іллінойс, вони були затримані 17 червня.

Їх громадянство при цьому не уточнюється. У документі також фігурує ім'я 45 - річного росіянина Бориса Полосіна, а також двоє громадян Ізраїлю - 52-річний Володимир Гохман і 39-річний Ігор Панчерніков.

За версією прокуратури США, вони вступили в змову з тим, щоб незаконно експортувати в Росію з США прилади нічного бачення і тепловізорні приціли. У разі визнання їх винними обвинуваченим загрожує термін до 20 років.

У жовтні 2020 року влада США звинуватила росіянина в змові для контрабанди електроніки.

Нагадаємо, раніше СБУ заблокувала контрабанду військового авіаобладнання з України в підсанкційні країни.

Також РБК-Україна писало, що СБУ викрила контрабанду військового обладнання з України до Росії.

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