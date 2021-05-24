ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

СБУ разоблачила схему контрабанды вооружения из Украины в Россию

Новина українською →
Украина, Понедельник 24 мая 2021 12:39
СБУ разоблачила схему контрабанды вооружения из Украины в Россию Фото: СБУ разоблачила схему контрабанды вооружения в Россию (ssu.gov.ua)
Автор: Андрей Василюк

Контрразведка Службы безопасности Украины в Харьковской области разоблачила и блокировала деятельность преступной группы, которая незаконно поставляла крупные партии товаров военного назначения в Российскую Федерацию. Ее участники хотели вывезти в РФ товары на более чем на $100 тысяч.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"Сотрудники спецслужбы установили, что в состав группы входили жители Харьковской, Киевской и Сумской областей. Злоумышленники скупали комплектующие на вторичном рынке у частных коммерсантов. Дельцы, вне таможенного контроля, автотранспортом вывозили в Россию комплектующие. Затем посредник перепродавал оборудование авиационной, танкостроительной и радиоэлектронной отраслей оборонным предприятиям РФ", - пояснили схему в пресс-службе.

Отмечается, что в рамках начатого следователями СБ Украины уголовного производства предотвращена попытка незаконной переправки участниками группы в Россию партии военных товаров на общую сумму более $100 тысяч.

Во время завершающего этапа спецоперации правоохранители провели 16 обысков по местам проживания участников преступной группы и хранения товаров военного назначения на территории Харьковской, Киевской и Сумской областей. В ходе следователей правоохранители изъяли:

  • комплектующие к военной технике;
  • штампы для подделки технической документации;
  • печати коммерческих структур, бухгалтерские документы, черновые записи, чеки, средства связи и другие доказательства противоправной деятельности.

Сейчас следователями органов безопасности решается вопрос относительно сообщения участникам группы о подозрении по ч. 1 ст. 333 (нарушение порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю) Уголовного кодекса Украины.

СБУ разоблачила схему контрабанды вооружения из Украины в Россию

Также СБУ проверяет возможную причастность группы к поставкам украинским оборонным предприятиям бывших в употреблении комплектующих к военной технике. По одной из версий, оборудование дельцы скупали на территории России и в Украине, а затем подвергали "косметическому ремонту" и обеспечивали поддельной технической документацией.

Напомним, ранее Служба безопасности Украины заблокировала работу подпольного нефтеперерабатывающего завода (НПЗ). Контрафактный бензин и дизельное топливо реализовывались на территории Кировоградской области.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Общество контрабанда
NEWS
Минимум с начала года. В Украине 1334 новых случая коронавируса
Минимум с начала года. В Украине 1334 новых случая коронавируса
DAILY
Сергей Шкарлет: Критического падения качества в украинском образовании нет
Владислав Красинский, Сергей Щербина Сергей Шкарлет: Критического падения качества в украинском образовании нет