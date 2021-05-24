СБУ разоблачила схему контрабанды вооружения из Украины в Россию

Контрразведка Службы безопасности Украины в Харьковской области разоблачила и блокировала деятельность преступной группы, которая незаконно поставляла крупные партии товаров военного назначения в Российскую Федерацию. Ее участники хотели вывезти в РФ товары на более чем на $100 тысяч.

"Сотрудники спецслужбы установили, что в состав группы входили жители Харьковской, Киевской и Сумской областей. Злоумышленники скупали комплектующие на вторичном рынке у частных коммерсантов. Дельцы, вне таможенного контроля, автотранспортом вывозили в Россию комплектующие. Затем посредник перепродавал оборудование авиационной, танкостроительной и радиоэлектронной отраслей оборонным предприятиям РФ", - пояснили схему в пресс-службе.

Отмечается, что в рамках начатого следователями СБ Украины уголовного производства предотвращена попытка незаконной переправки участниками группы в Россию партии военных товаров на общую сумму более $100 тысяч.

Во время завершающего этапа спецоперации правоохранители провели 16 обысков по местам проживания участников преступной группы и хранения товаров военного назначения на территории Харьковской, Киевской и Сумской областей. В ходе следователей правоохранители изъяли:

комплектующие к военной технике;

штампы для подделки технической документации;

печати коммерческих структур, бухгалтерские документы, черновые записи, чеки, средства связи и другие доказательства противоправной деятельности.

Сейчас следователями органов безопасности решается вопрос относительно сообщения участникам группы о подозрении по ч. 1 ст. 333 (нарушение порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю) Уголовного кодекса Украины.

Также СБУ проверяет возможную причастность группы к поставкам украинским оборонным предприятиям бывших в употреблении комплектующих к военной технике. По одной из версий, оборудование дельцы скупали на территории России и в Украине, а затем подвергали "косметическому ремонту" и обеспечивали поддельной технической документацией.