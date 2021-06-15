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СБУ блокировала нелегальный вывоз из Украины военного оборудования

Новина українською →
Закарпатская область, Вторник 15 июня 2021 15:30
СБУ блокировала нелегальный вывоз из Украины военного оборудования Фото: на Закарпатье блокировали нелегальный вывоз военного оборудования (ssu.gov.ua)
Автор: Дмитрий Левицкий

В Закарпатской области контрразведчики предотвратили попытку нелегального вывоза из Украины военного оборудования. Житель Закарпатья хотел вывезти оборудование в одну из стран Евросоюза.

Об этом сообщила Служба безопасности Украины.

Мужчину задержали на пункте пропуска в Закарпатской области. Он пытался провезти товары в обход обязательного экспортного контроля.

"Среди изъятого: прибор наблюдения для самоходной артиллерии, танков и бронетранспортеров, а также устройство для осуществления контроля за результатами поражения воздушных и наземных целей", - рассказали в СБУ.

Правоохранители возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 333 Уголовного кодекса. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет.

"Продолжаются неотложные следственно-оперативные действия для привлечения к ответственности других лиц, причастных к противоправной деятельности", - добавили в СБУ.

Фото: на Закарпатье блокировали нелегальный вывоз военного оборудования (ssu.gov.ua)

Напомним, ранее СБУ заблокировала контрабанду военного авиаоборудования из Украины в подсанкционные страны.

Также РБК-Украина писало, что СБУ разоблачила контрабанду военного оборудования из Украины в Россию.

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