СБУ блокировала нелегальный вывоз из Украины военного оборудования

В Закарпатской области контрразведчики предотвратили попытку нелегального вывоза из Украины военного оборудования. Житель Закарпатья хотел вывезти оборудование в одну из стран Евросоюза.

Об этом сообщила Служба безопасности Украины .

Мужчину задержали на пункте пропуска в Закарпатской области. Он пытался провезти товары в обход обязательного экспортного контроля.

"Среди изъятого: прибор наблюдения для самоходной артиллерии, танков и бронетранспортеров, а также устройство для осуществления контроля за результатами поражения воздушных и наземных целей", - рассказали в СБУ.

Правоохранители возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 333 Уголовного кодекса. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет.

"Продолжаются неотложные следственно-оперативные действия для привлечения к ответственности других лиц, причастных к противоправной деятельности", - добавили в СБУ.

Фото: на Закарпатье блокировали нелегальный вывоз военного оборудования (ssu.gov.ua)