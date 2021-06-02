ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

СБУ заблокировала контрабанду военного авиаоборудования в подсанкционные страны

Новина українською →
Николаевская область, Среда 02 июня 2021 14:29
СБУ заблокировала контрабанду военного авиаоборудования в подсанкционные страны Фото: СБУ заблокировала контрабанду военного авиаоборудования (ssu.gov.ua)
Автор: Андрей Василюк

Контрразведка СБУ в Николаевской области заблокировала попытку незаконного вывоза за границу товаров двойного назначения. Часть продукции дельцы намеревались доставить в страны, находящиеся под санкциям Совбеза ООН.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"Оперативники спецслужбы установили, что организовали операцию представители одной из отечественных транспортных авиакомпаний. Она специализируется на грузовых перевозках в страны Ближнего Востока и Африки. Злоумышленники собирались нелегально вывозить из Украины оборудование и приборы для военно-транспортных самолетов", - говорится в сообщении.

Правоохранители изъяли первую запланированную к контрабанде партию оборудования.

Следователи СБУ уже сообщили о подозрении одному из участников незаконной схемы по ч. 1 ст. 333 (нарушение порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю) УК Украины.

Сейчас продолжается досудебное следствие для установления всех обстоятельств и привлечения других лиц, причастных к оборудке.

Напомним, недавно контрразведка Службы безопасности Украины в Харьковской области разоблачила и блокировала деятельность преступной группы, которая незаконно поставляла крупные партии товаров военного назначения в Российскую Федерацию. Ее участники хотели вывезти в РФ товары более чем на $100 тысяч.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Общество Служба безопасности Украины
NEWS
Милованов возглавил наблюдательный совет "Укроборонпрома"
Милованов возглавил наблюдательный совет "Укроборонпрома"
DAILY
В режиме ожидания. Как Украина продвигается к членству в НАТО
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина В режиме ожидания. Как Украина продвигается к членству в НАТО