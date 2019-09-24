США не пустили на Генасамблею ООН членів російської делегації

Фото: Генасамблея ООН (president.gov.ua)

Візи не отримали десять делегатів

Голова комітету з міжнародних справ Ради РФ Костянтин Косачов заявив, що не отримав візу для участі в Генасамблеї ООН в Нью-Йорку. Про це повідомляють росЗМІ.

Він повідомив, що візи не отримали десять делегатів. Зазначимо, на Генасамблеї ООН обговорять ситуацію на Донбасі і в Криму.

Як зазначається, серед тих, хто не отримав візи - глава комітету Держдуми з міжнародних справ Леонід Слуцький і вісім співробітників МЗС РФ, в тому числі головний перекладач і керівник апарату глави відомства Сергій Бутін. Всі вони повинні були супроводжувати міністра закордонних справ Сергія Лаврова в поїздці в Нью-Йорк і участі в Генасамблеї.

У свою чергу, американська сторона посилається на технічний характер проблеми.

Крім цього, завтра на Генасамблеї ООН зустрінуться президент України Володимир Зеленський і президент США Дональд Трамп.

РБК-Україна писало, що в минулому році Генеральна Асамблея ООН України прийняла резолюцію, в якій засуджується порушення прав людини в тимчасово окупованому РФ Криму.

Резолюцію підтримали 65 країн, включаючи Сполучені Штати Америки і більшість країн Європейського союзу. Проти резолюції проголосували 27 країн, ще 70 країн утрималися.

Крім цього, Генеральна Асамблея ООН схвалила ініційовану Україною резолюцію, що закликає Росію вивести свої війська з території окупованого Криму.