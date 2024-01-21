ua en ru
Нд, 21 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

США провели випробування стратегічного бомбардувальника B-21 Raider

Неділя 21 січня 2024 05:40
UA EN RU
США провели випробування стратегічного бомбардувальника B-21 Raider Фото: США провели випробування стратегічного бомбардувальника B-21 Raider (dvidshub.net)
Автор: Константин Широкун

Сполучені Штати провели новий етап льотних випробувань нового стратегічного бомбардувальника шостого покоління B-21 Raider.

Про це заявила представник Військово-повітряних сил США Енн Стефанек, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Air&Space forces magazine.

"B-21 Raider проходить льотні випробування. Вони є важливим етапом випробувальної кампанії, яка проводиться з метою забезпечення живучості, дальності дії, потенціалу удару для стримування агресії і стратегічних атак проти США, союзників і партнерів", - заявила Стефанек.

За її словами, ВПС США не надають інформацію про програму випробування, у тому числі про кількість польотів, здійснених літаком.

Що відомо про нового бомбардувальника B-21 Raider

Літак B-21 Raider був вперше представлений на початку грудня 2022 року. Очікується, що ВПС США отримають бомбардувальник у 2025 році. Вартість кожного літака оцінюється в 772 млн доларів. Щорічно планується виробництво від 10 до 12 літаків B-21.

Свій перший випробувальний політ бомбардувальник здійснив 10 листопада 2023 року. B-21 залишив завод Northrop ВПС у Палмдейлі, штат Каліфорнія, на світанку.

B-21 Raider має стати першим американським бомбардувальником за останні 30 років. Передбачається, що він зможе нести боєприпаси у звичайному та ядерному оснащенні. B-21 Raider названий на честь підполковника Джеймса Дуліттла, який під час Другої світової війни командував операцією з бомбардування збройних сил Японії у відповідь на атаку бази Перл-Харбор.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати Америки Пентагон
NEWS
У Зеленського закликали партнерів передати Україні більше зброї
У Зеленського закликали партнерів передати Україні більше зброї
DAILY
Зміна акценту. Головне про ситуацію на фронті та чи почне РФ наступ на Куп'янськ
Данило Крамаренкооглядач РБК-Україна Зміна акценту. Головне про ситуацію на фронті та чи почне РФ наступ на Куп'янськ