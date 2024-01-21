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США провели испытания стратегического бомбардировщика B-21 Raider

Воскресенье 21 января 2024 05:40
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США провели испытания стратегического бомбардировщика B-21 Raider Фото: США провели испытания стратегического бомбардировщика B-21 Raider (dvidshub.net)
Автор: Константин Широкун

Соединенные Штаты провели новый этап летных испытаний нового стратегического бомбардировщика шестого поколения B-21 Raider.

Об этом заявила представитель Военно-воздушных сил США Энн Стефанек, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Air&Space forces magazine.

"B-21 Raider проходит летные испытания. Они являются важным этапом испытательной кампании, которая проводится в целях обеспечения живучести, дальности действия, потенциала проникающего удара для сдерживания агрессии и стратегических атак против США, союзников и партнеров", - заявила Стефанек.

По ее словам, ВВС США не предоставляют информацию о программе испытания, в том числе о количестве полетов, совершенных самолетом.

Что известно о новом бомбардировщике B-21 Raider

Самолет B-21 Raider был впервые представлен в начале декабря 2022 года. Ожидается, что ВВС США получат бомбардировщик в 2025 году. Стоимость каждого самолета оценивается в 772 млн долларов. Ежегодно планируется производство от 10 до 12 самолетов B-21.

Свой первый испытательный полет бомбардировщик совершил 10 ноября 2023 года. B-21 покинул завод Northrop ВВС в Палмдейле, штат Калифорния, на рассвете.

B-21 Raider должен стать первым американским бомбардировщиком за последние 30 лет. Предполагается, что он сможет нести боеприпасы в обычном и ядерном оснащении. B-21 Raider назван в честь подполковника Джеймса Дулиттла, который во время Второй мировой войны командовал операцией по бомбардировке вооруженных сил Японии в ответ на атаку базы Перл-Харбор.

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