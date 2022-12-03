Пентагон презентував найсучасніший стратегічний бомбардувальник США (відео)

У Сполучених Штатах представили стратегічний бомбардувальник B-21 Raider. Його вважають найсучаснішим літаком американських Військово-морських сил.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Пентагону.

У презентації взяв участь міністр оборони США Ллойд Остін.

"Розробка B-21 доводить довгострокову відданість міністерства оборони США створенню передових засобів, які зміцнять здатність Штатів стримувати агресію сьогодні та в майбутньому", - зазначив посадовець.

За словами глави Пентагону, навіть найсучаснішим системам ППО буде важко виявити бомбардувальник.

Перший політ літака запланований на 2023 рік. Випробування відбудеться на авіабазі Едвардс у Каліфорнії.