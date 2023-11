Новий американський бомбардувальник B-21 Raider здійснив свій перший політ (відео)

B-21 покинув завод Northrop ВПС у Палмдейлі, штат Каліфорнія, на світанку в п'ятницю. За словами свідка Reuters, літак вилетів близько сьомої ранку.

JUST IN - First flight of the U.S. military's B-21 Raider strategic bomber.pic.twitter.com/lk5qqbaXt9