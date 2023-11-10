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Новий американський бомбардувальник B-21 Raider здійснив свій перший політ (відео)

США, П'ятниця 10 листопада 2023 18:51
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Новий американський бомбардувальник B-21 Raider здійснив свій перший політ (відео) Архівне фото: Новий американський бомбардувальник B-21 Raider (dvidshub net)
Автор: Дмитро Браславський

Новітній бомбардувальник B-21 Raider ВПС США, що має форму літаючого крила, сьогодні здійснив свій перший політ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

B-21 покинув завод Northrop ВПС у Палмдейлі, штат Каліфорнія, на світанку в п'ятницю. За словами свідка Reuters, літак вилетів близько сьомої ранку.

B-21, що має ту саму форму "літаючого крила", що і його попередник B-2, зможе доставляти як звичайну, так і ядерну зброю по всьому світу, використовуючи можливості дозаправки на великих відстанях у повітрі.

Що відомо про цей літак

Reuters пише, що кожен літак коштуватиме приблизно 750 мільйонів доларів з поправкою на інфляцію.

У звіті дослідницької служби Конгресу за 2021 рік йдеться про те, що ВПС тримали іншу інформацію про ціни в секреті, "що ускладнює перевірку запропонованої вартості".

ВПС планують закупити щонайменше 100 літаків і почати заміну бомбардувальників B-1 і B-2. За даними Пентагону, експлуатація B-1 коштує близько 60 000 доларів на годину, а B-2 - близько 65 000 доларів на годину.

Презентація B-21 Raider у США

Наприкінці листопада минулого року стало відомо, що у США представлять новий стратегічний бомбардувальник B-21 Raider.

Пізніше глава Пентагону Ллойд Остін офіційно представив найсучасніший стратегічний бомбардувальник США.

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