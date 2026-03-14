США провели одне з найпотужніших бомбардувань в історії Близького Сходу, - Трамп

"Кілька хвилин тому, за моєю вказівкою, Центральне командування США здійснило одне з найпотужніших бомбардувань в історії Близького Сходу, повністю знищивши всі військові цілі на перлині іранської імперії - острові Харг", - написав Трамп.

Він підкреслив, що американська зброя є найпотужнішою і найдосконалішою у світі. При цьому зазначив, що "з міркувань пристойності" вирішив не знищувати нафтову інфраструктуру на острові. Хоча додав, що є умова, за якої рішення може змінитися.

"Якщо Іран або будь-хто ще зробить будь-які дії, що перешкоджають вільному і безпечному проходу суден через Ормузьку протоку, я негайно перегляну це рішення", - повідомив лідер США.

Трамп додав, Іран не здатний захистити те, що хочуть атакувати США, і Тегеран, за його словами, не може з цим нічого вдіяти. Резюмуючи він закликав скласти зброю, сказавши, що Іран ніколи не заволодіє ядерною зброєю.

"В Ірану ніколи не буде ядерної зброї, і він не зможе загрожувати Сполученим Штатам Америки, Близькому Сходу або, якщо вже на те пішло, усьому світу! Іранській армії і всім іншим, хто причетний до цього терористичного режиму, було б розумно скласти зброю і врятувати те, що залишилося від їхньої країни, а це зовсім небагато!", - підкреслив він.

До речі, у цьому пості Трамп знову "похвалився", що за час свого президентського терміну він відновив армію США і зробив її найпотужнішою та найефективнішою силою у світі.

Щодо острова Харг, CNN пояснює, що це п'ятимильна ділянка землі біля іранського узбережжя, яка залишалася недоторканою протягом перших двох тижнів з Іраном. Але найголовніше, що через цей острів проходить приблизно 90% експорту нафти країни.