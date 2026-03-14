США провели одну из самых мощных бомбардировок в истории Ближнего Востока, - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что американские войска осуществили одну из самых мощных бомбардировок в истории Ближнего Востока. В результате атаки были уничтожены все военные цели на островке Харг.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост главы государства в Truth Social.
"Несколько минут назад, по моему указанию, Центральное командование США осуществило один из самых мощных бомбардировок в истории Ближнего Востока, полностью уничтожив все военные цели на жемчужине иранской империи - острове Харг", - написал Трамп.
Он подчеркнул, что американское оружие является самым мощным и совершенным в мире. При этом отметил, что "из соображений приличия" решил не уничтожать нефтяную инфраструктуру на острове. Хотя добавил, что есть условие, при котором решение может измениться.
"Если Иран или кто-либо еще предпримет какие-либо действия, препятствующие свободному и безопасному проходу судов через Ормузский пролив, я немедленно пересмотрю это решение", - сообщил лидер США.
Трамп добавил, Иран не способен защитить то, что хотят атаковать США, и Тегеран, по его словам, не может с этим ничего поделать. Резюмируя он призвал сложить оружия, сказав, что Иран никогда не завладеет ядерным оружием.
"У Ирана никогда не будет ядерного оружия, и он не сможет угрожать Соединенным Штатам Америки, Ближнему Востоку или, если уж на то пошло, всему миру! Иранской армии и всем остальным, кто причастен к этому террористическому режиму, было бы разумно сложить оружие и спасти то, что осталось от их страны, а это совсем немного!", - подчеркнул он.
К слову, в этом посте Трамп вновь "похвалился", что за время своего президентского срока он восстановил армию США и сделал ее самой мощной и эффективной силой в мире.
Касаемо острова Харг, CNN поясняет, что это пятимильный участок земли у иранского побережья, который оставался нетронутым в течение первых двух недель с Ираном. Но самое главное, что через этот остров проходит примерно 90% экспорта нефти страны.
Напомним, что на этой неделе президент США Дональд Трамп уже трижды анонсировал "очень сильный" удар по Ирану. В частности, 13 марта он сказал, что очередной удар будет в течение следующей недели.
Также отметил, что на днях Трамп сказал, что США фактически победили в войне против Ирана. Причем это случилось якобы еще в первый час. Теперь, по его словам, вопрос заключается в том, когда именно завершаться боевые действия.