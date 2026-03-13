Путін запропонував Трампу перевезти уран Ірану в Росію: Axios дізналося відповідь лідера США

За даними видання, у понеділок під час розмови з Трампом Путін підняв кілька ідей щодо припинення війни між США та Іраном. Пропозиція про перевезення урану була однією з них, проте американський лідер відмовився від такої затії.

"Ця пропозиція надходила не вперше. Вона не була прийнята. Позиція США полягає в тому, що нам необхідно забезпечити збереження урану", - сказав американський чиновник.

Видання уточнює, що йшлося про передачу 450 кг урану збагаченого до 60%. Його, як відомо, можна переробити на збройовий уран протягом кількох тижнів і його буде достатньо, щоб створити більш ніж 10 ядерних бомб.

Щодо того, що пропозиція про передачу була вже не раз, Axios зазначає такі факти. За їхніми даними, РФ висувала аналогічну пропозицію під час американо-іранських ядерних переговорів у травні 2025 року - тобто до того, як США та Ізраїль атакували іранські ядерні об'єкти в червні. А також подібна пропозиція була зроблена за кілька тижнів до початку нинішньої війни.

Які можуть бути варіанти

Агентство додало, що під час останнього раунду переговорів перед війною, Іран відхилив ідею передачі урану і запропонував розбавляти його на власних об'єктах під наглядом МАГАТЕ. Але поки неясно, чи прийме Тегеран цю пропозицію зараз.

"Президент спілкується з усіма - із Сі Цзіньпіном, Путіним, європейцями - і він завжди готовий укласти угоду. Але це має бути хороша угода. Президент не укладає поганих угод", - пояснив чиновник США.

При цьому в п'ятницю глава Пентагону Піт Хегсет заявив на прес-конференції, що у США "є низка варіантів" для встановлення контролю над високозбагаченим іранським ураном. За його словами, одним із варіантів є добровільна передача Іраном запасів, що США "вітали б".

"Вони не були готові піти на це під час переговорів. Я ніколи не розповім цій групі або всьому світу, на що ми готові піти і як далеко ми готові зайти. Але у нас, безумовно, є варіанти", - додав він.

У цьому контексті Axios згадує нещодавній свій матеріал, у якому йшлося про те, що США та Ізраїль обговорювали відправлення спецпризначенців до Ірану для гарантування безпеки ядерного арсеналу на більш пізньому етапі війни.