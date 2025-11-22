UA

США проведуть "швидку зустріч" з росіянами щодо плану Трампа: що відомо

Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Марина Балабан

Делегація США запланувала "швидку зустріч" з росіянами щодо плану Трампа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Джерела телеканала повідомляють, що вже запланована зустріч між російською та американською делегаціями. Вони мають зустрітись для обговорення запропонованого мирного плану.

Зустріч "відбудеться швидко", але не в Женеві, повідомив неназваний посадовець, на якого посилається ЗМІ.

 

Де і коли відбудеться ця зустріч, наразі не повідомляється. 

 

 

Що ЗМІ писали про переговори щодо мирного плану

Раніше в ЗМІ з'явилася інформація, що 23 листопада у Женеві Сполучені Штати, Україна та ЄС проведуть переговори щодо нового "мирного плану" американського президента Дональда Трампа.

CNN повідомляло, що міністр армії США Ден Дрісколл і його команда вранці 22 листопада приземлилися в Женеві (Швейцарія), де мають пройти зустрічі з високопосадовцями для обговорення подальших кроків на шляху до миру.

Джерело повідомило, що 23 листопада до переговорів приєднуються держсекретар США Марко Рубіо і спецпредставник Трампа Стів Віткофф.

Видання Sudostschweiz теж писало, що завтра в Женеві відбудуться переговори щодо мирного плану Трампа. За даними Reuters, участь у зустрічі візьмуть радники з нацбезпеки Франції, Британії, Німеччини, а також представники США та України.

Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що українські радники 23 листопада будуть працювати у Швейцарії.

Він зазначив, що абсолютна більшість лідерів Європи готові допомагати й долучитись. За його словами, зараз тривають консультації на різних рівнях, і активність кожного, хто прагне справжнього й тривалого миру, має значення.

