США проведут "быструю встречу" с россиянами по плану Трампа: что известно

Что СМИ писали о переговорах по мирному плану

Ранее в СМИ появилась информация, что 23 ноября в Женеве Соединенные Штаты, Украина и ЕС проведут переговоры по новому "мирному плану" американского президента Дональда Трампа.

CNN сообщало, что министр армии США Дэн Дрисколл и его команда утром 22 ноября приземлились в Женеве (Швейцария), где должны пройти встречи с высокопоставленными чиновниками для обсуждения дальнейших шагов на пути к миру.

Источник сообщил, что 23 ноября к переговорам присоединяются госсекретарь США Марко Рубио и спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф.

Издание Sudostschweiz тоже писало, что завтра в Женеве состоятся переговоры по мирному плану Трампа. По данным Reuters, участие во встрече примут советники по нацбезопасности Франции, Британии, Германии, а также представители США и Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что украинские советники 23 ноября будут работать в Швейцарии.

Он отметил, что абсолютное большинство лидеров Европы готовы помогать и присоединиться. По его словам, сейчас продолжаются консультации на разных уровнях, и активность каждого, кто хочет настоящего и прочного мира, имеет значение.