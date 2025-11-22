RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Мирный план США Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине

США проведут "быструю встречу" с россиянами по плану Трампа: что известно

Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Марина Балабан

Делегация США запланировала "скорую встречу" с россиянами по плану Трампа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Источники телеканала сообщают, что уже запланирована встреча между российской и американской делегациями. Они должны встретиться для обсуждения предложенного мирного плана.

Встреча "состоится быстро", но не в Женеве, сообщил неназванный чиновник, на которого ссылается СМИ.

 

Где и когда состоится эта встреча, пока не сообщается.

 

 

 

Что СМИ писали о переговорах по мирному плану

Ранее в СМИ появилась информация, что 23 ноября в Женеве Соединенные Штаты, Украина и ЕС проведут переговоры по новому "мирному плану" американского президента Дональда Трампа.

CNN сообщало, что министр армии США Дэн Дрисколл и его команда утром 22 ноября приземлились в Женеве (Швейцария), где должны пройти встречи с высокопоставленными чиновниками для обсуждения дальнейших шагов на пути к миру.

Источник сообщил, что 23 ноября к переговорам присоединяются госсекретарь США Марко Рубио и спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф.

Издание Sudostschweiz тоже писало, что завтра в Женеве состоятся переговоры по мирному плану Трампа. По данным Reuters, участие во встрече примут советники по нацбезопасности Франции, Британии, Германии, а также представители США и Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что украинские советники 23 ноября будут работать в Швейцарии.

Он отметил, что абсолютное большинство лидеров Европы готовы помогать и присоединиться. По его словам, сейчас продолжаются консультации на разных уровнях, и активность каждого, кто хочет настоящего и прочного мира, имеет значение.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты АмерикиРоссийская ФедерацияВойна в Украине