США проведут ротацию более 10 тысяч военных в Европе, - Пентагон

Кирби уточнил, что ротация носит запланированный характер.

"США продолжают курс на поддержание сильного сдерживания и оборонительного позиционирования на восточном фланге НАТО. Министр обороны США Ллойд Остин поручил развернуть более 10 тысяч военнослужащих в ближайшие месяцы, которые заменят ранее разместившиеся армейские подразделения на европейском театре операций", - сказал он.

Он отметил, что это развертывание полностью является заменой подразделений.

"Подразделения вернутся в места дислокации в соответствии с надлежащей передачей ответственности. Эта передача состоится в ближайшие недели, даже в ближайшие месяцы этим летом", - заявил Кирби.