США проведуть ротацію понад 10 тисяч військових у Європі, - Пентагон

США в найближчі тижні проведуть ротацію понад 10 тисяч військовослужбовців в Європі. Дані сили не будуть воювати в Україні.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на слово представника Державного департаменту США Джона Кірбі під час брифінгу.
Кірбі уточнив, що ротація має запланований характер.
"США продовжують курс на підтримку сильного стримування і оборонного позиціювання на східному фланзі НАТО. Міністр оборони США Ллойд Остін доручив розгорнути понад 10 тисяч військовослужбовців в найближчі місяці, які замінять армійські підрозділи на європейському театрі операцій", - сказав він.
Він зазначив, що це розгортання повністю є заміною підрозділів.
"Підрозділи повернуться в місця дислокації відповідно до належної передачі відповідальності. Ця передача відбудеться в найближчі тижні, навіть в найближчі місяці цього літа", - заявив Кірбі.
На цьому тижні Палата представників вже прийняла допомогу нашій країні, однак Сенат не зміг цього зробити через те, що сенатор Ренд Пол заблокував процес. Республіканець бажає посилити нагляд за витрачанням коштів, перш ніж погодитися приймати законопроект.
Нагадаємо, РБК-Україна писала про те, що грошей США на військову допомогу залишилося на три тижні. Байден закликав Конгрес прискорити прийняття закону про виділення додаткових 33 млрд доларів.
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