США проведуть ротацію понад 10 тисяч військових у Європі, - Пентагон

Кірбі уточнив, що ротація має запланований характер.

"США продовжують курс на підтримку сильного стримування і оборонного позиціювання на східному фланзі НАТО. Міністр оборони США Ллойд Остін доручив розгорнути понад 10 тисяч військовослужбовців в найближчі місяці, які замінять армійські підрозділи на європейському театрі операцій", - сказав він.

Він зазначив, що це розгортання повністю є заміною підрозділів.

"Підрозділи повернуться в місця дислокації відповідно до належної передачі відповідальності. Ця передача відбудеться в найближчі тижні, навіть в найближчі місяці цього літа", - заявив Кірбі.