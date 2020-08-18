США проведут переговоры с Россией о ситуации в Беларуси

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что Вашингтон обсудит ситуацию в Беларуси с Российской Федерацией в подходящее время. При этом он отметил, что протесты в Беларуси выглядят мирными.

Об этом он сообщил во время брифинга.

"Я люблю демократию, это важное слово, похоже, мы не видим много демократии в Беларуси. Мы говорим со многими людьми, и в подходящее время мы будем говорить с Россией, будем говорить и с другими", - заявил Трамп.

Напомним, ранее глава Евросовета Шарль Мишель обсудил с президентом РФ Владимиром Путиным ситуацию в Беларуси.

Кроме того, Путин обсудил ситуацию в Беларуси с президентом Франции Эммануелем Макроном.