Глава Евросовета обсудил с Путиным ситуацию в Беларуси

Фото: Шарль Мишель (flickr.com/eu2017ee)

По словам Шарля Мишеля, мирный диалог поможет решить ситуацию в Беларуси

Глава Европейского совета Шарль Мишель обсудил с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным ситуацию в Беларуси. По его словам, мирный и инклюзивный диалог может разрешить кризис в Беларуси.

Об этом написал Мишель в Twitter.

"Я только что обсудил ситуацию в Беларуси с президентом России Путиным. Только мирный и по-настоящему инклюзивный диалог может разрешить кризис в Беларуси", - сообщил глава Евросовета.

Напомним, ранее Владимир Путин обсудил ситуацию в Беларуси с президентом Франции Эммануелем Макроном.

Также российский лидер поднял данный вопрос в разговоре с канцлером Германии Ангелой Меркель.

Отметим, что президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер призвал Александра Лукашенко прекратить насилие.