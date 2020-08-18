США проведуть переговори з Росією про ситуацію в Білорусі

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що Вашингтон обговорить ситуацію в Білорусі з Російською Федерацією у відповідний час. При цьому він зазначив, що протести в Білорусі виглядають мирними.

Про це він повідомив під час брифінгу.

"Я люблю демократію, це важливе слово, схоже, ми не бачимо багато демократії в Білорусі. Ми говоримо з багатьма людьми, і в слушний час ми будемо говорити з Росією, будемо говорити та з іншими", - заявив Трамп.

Нагадаємо, раніше глава Євроради Шарль Мішель обговорив з президентом РФ Володимиром Путіним ситуацію в Білорусі.

Крім того, Путін обговорив ситуацію в Білорусі з президентом Франції Еммануелем Макроном.