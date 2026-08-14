У США провалили проєкт з виробництва снарядів для ЗСУ за 533 млн доларів, - ProPublica
Ще у квітні 2022 року колишній президент США Джо Байден пообіцяв надати Україні артилерійські снаряди та виділив на їхнє виробництво 533 мільйони доларів. ЗСУ досі не отримали жодного боєприпаса.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на розслідування ProPublica.
Як вдалося дізнатися, за реалізацію цього завдання взявся артилерійський завод General Dynamics, який знаходиться поблизу Далласа.
Саме він отримав усі 533 мільйони доларів, однак фактично не передав жодного снаряду Силам оборони України.
Замість стабільної роботи виробництво зіткнулося з постійними проблемами з дорогим обладнанням. Колишні працівники заводу розповіли, що влітку 2024 року сучасні роботи постійно спалахували.
Ба більше, у серпні 2025 року Сухопутні війська США, які фінансують підприємство, розпорядилися призупинити роботу двох із трьох виробничих ліній.
Що цікаво, до того моменту General Dynamics уже вісім разів не вклалася у встановлені терміни.
Третя лінія продовжила працювати, однак до липня 2026 року підприємство так і не виготовило жодного придатного до використання снаряда.
Попри інвестиції у розмірі 533 млн доларів, General Dynamics не понесла відповідальності за невиконання поставлених завдань.
Жодних санкцій не застосували й до турецького субпідрядника, який постачав обладнання для заводу.
До речі, нещодавно стало відомо, що Rheinmetall уперше передав ЗСУ новітні снаряди RH1412.
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Ба більше, стало відомо, чому Росія вимагає від Rheinmetall мільйони євро через власний суд.