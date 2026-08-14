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В США провалили проект по производству снарядов для ВСУ за 533 млн долларов, - ProPublica

14:49 14.08.2026 Пт
2 мин
Виновных до сих пор не притянули к ответственности
aimg Юлия Капитонова
В США провалили проект по производству снарядов для ВСУ за 533 млн долларов, - ProPublica Фото: Экс-сотрудники General Dynamics рассказали, что происходило на заводе (facebook.com/generaldynamicslandsystems)
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Еще в апреле 2022 года бывший президент США Джо Байден пообещал предоставить Украине артиллерийские снаряды и выделил на их производство 533 миллиона долларов. ВСУ до сих пор не получили ни одного боеприпаса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на расследование ProPublica.

Как удалось узнать, за реализацию этой задачи взялся артиллерийский завод General Dynamics.

Именно он получил все 533 миллиона долларов, однако фактически не передал ни один снаряд Силам обороны Украины.

Вместо стабильной работы производство столкнулось с постоянными проблемами из-за дорогостоящего оборудования. Бывшие работники завода рассказали, что летом 2024 современные работы постоянно вспыхивали.

Более того, в августе 2025 года Сухопутные войска США, которые финансировали предприятие, распорядились приостановить работу двух из трех производственных линий.

Что интересно, к тому моменту General Dynamics уже восемь раз не уложилась в установленные сроки.

Третья линия продолжила работу, однако до июля 2026 года предприятие так и не изготовило ни одного пригодного к использованию снаряда.

Несмотря на инвестиции в размере 533 млн. долл. General Dynamics не понесла ответственности за невыполнение поставленных задач.

Никаких санкций не применили и к турецкому субподрядчику, поставлявшему оборудование для завода.

Кстати, недавно стало известно, что Rheinmetall впервые передал ВСУ новейшие снаряды RH1412.

Кроме того, мы писали, у кого Украина заказала снаряды на десятки миллионов евро.

Более того, стало известно, почему Россия требует от Rheinmetall миллионы евро через собственный суд.

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