Еще в апреле 2022 года бывший президент США Джо Байден пообещал предоставить Украине артиллерийские снаряды и выделил на их производство 533 миллиона долларов. ВСУ до сих пор не получили ни одного боеприпаса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на расследование ProPublica.

Как удалось узнать, за реализацию этой задачи взялся артиллерийский завод General Dynamics.

Именно он получил все 533 миллиона долларов, однако фактически не передал ни один снаряд Силам обороны Украины.

Вместо стабильной работы производство столкнулось с постоянными проблемами из-за дорогостоящего оборудования. Бывшие работники завода рассказали, что летом 2024 современные работы постоянно вспыхивали.

Более того, в августе 2025 года Сухопутные войска США, которые финансировали предприятие, распорядились приостановить работу двух из трех производственных линий.

Что интересно, к тому моменту General Dynamics уже восемь раз не уложилась в установленные сроки.

Третья линия продолжила работу, однако до июля 2026 года предприятие так и не изготовило ни одного пригодного к использованию снаряда.

Несмотря на инвестиции в размере 533 млн. долл. General Dynamics не понесла ответственности за невыполнение поставленных задач.

Никаких санкций не применили и к турецкому субподрядчику, поставлявшему оборудование для завода.