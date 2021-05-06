США против действий России по дестабилизации ситуации в Украине, - Блинкен

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил об отводе российских войск от границ Украины, но только частично. США заявили о поддержке Украины.

Об этом он заявил во время совещания с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Силы РФ были отведены от границы Украины, но некоторые остаются. Мы наблюдаем за ситуацией очень тщательно. Есть жертвы на контактной линии, также кибератаки. Все это происходит каждый день. Мы против действий РФ по дестабилизации в Украине", - заявил он.

Напомним, Владимир Зеленский заявил, что это будет фундаментальный год отношений Украины и США. Об этом он заявил во время встречи с госсекретарем США.

Ранее Блинкен провел встречу с украинскими народными депутатами, которые попросили его помочь в назначении посла США в Украине. Сегодня дипломатическую миссию США в Украине возглавляет временный поверенный Кристина Квин.

Отметим, визит госсекретаря США в Украину должен состояться до встречи президента США Джо Байдена и президента РФ Владимира Путина.