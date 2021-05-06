США проти дій Росії щодо дестабілізації ситуації в Україні, - Блінкен

Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив про відвід російських військ від кордонів України, але тільки частково. США заявили про підтримку України.

Про це він заявив під час наради з президентом України Володимиром Зеленським.

"Сили РФ були відведені від кордону України, але деякі залишаються. Ми спостерігаємо за ситуацією дуже ретельно. Є жертви на контактній лінії, також є кібератаки. Все це відбувається щодня. Ми проти дій РФ щодо дестабілізації в Україні", - заявив він.

Нагадаємо, Володимир Зеленський заявив, що це буде фундаментальний рік відносин України та США. Про це він заявив під час зустрічі з держсекретарем США.

Раніше Блінкен провів зустріч з українськими народними депутатами, які попросили його посприяти в призначенні посла США в Україні. Сьогодні дипломатичну місію США в Україні очолює тимчасова повірена Крістіна Квін.

Зазначимо, що візит держсекретаря США в Україну повинен відбутися до зустрічі президента США Джо Байдена і президента РФ Володимира Путіна.