У США проти надання Україні "дорожньої карти" до членства в НАТО на липневому саміті, - FT

Західні партнери мають деякі розбіжності щодо того, який статус Україна матиме після закінчення війн. Сполучені Штати наразі виступають проти того, щоб запропонувати Києву тісніші зв'язки з НАТО.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Financial Times .

За словами американських високопосадовців, наразі США, Німеччина та Угорщина виступають проти спроб Польщі та країн Балтії нав'язати Україні більш тісні зв'язки з НАТО.

Про розбіжності у погляді на вступ України в НАТО стало чітко зрозуміло на зустрічі міністрів закордонних справ НАТО в Брюсселі. При цьому в наступні два місяці офіційні особи держав-членів мають намір провести переговори напередодні саміту лідерів у Вільнюсі в липні.

Причиною для переговорів є заява президента України Володимира Зеленського про те, що він візьме участь у саміті лише у випадку, якщо Україна отримає реальні кроки до членства в НАТО. Він мав на увазі гарантії безпеки від його членів та тіснішу співпрацю з альянсом.

На переговорах дипломати демонстрували відмінності у своїх вимогах. Однак всі вони дійшли висновку, що членство не є короткостроковим варіантом і не може серйозно обговорюватися, доки триває війна.

Що кажуть в НАТО про членство України