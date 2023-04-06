У США проти надання Україні "дорожньої карти" до членства в НАТО на липневому саміті, - FT
Західні партнери мають деякі розбіжності щодо того, який статус Україна матиме після закінчення війн. Сполучені Штати наразі виступають проти того, щоб запропонувати Києву тісніші зв'язки з НАТО.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Financial Times.
За словами американських високопосадовців, наразі США, Німеччина та Угорщина виступають проти спроб Польщі та країн Балтії нав'язати Україні більш тісні зв'язки з НАТО.
Про розбіжності у погляді на вступ України в НАТО стало чітко зрозуміло на зустрічі міністрів закордонних справ НАТО в Брюсселі. При цьому в наступні два місяці офіційні особи держав-членів мають намір провести переговори напередодні саміту лідерів у Вільнюсі в липні.
Причиною для переговорів є заява президента України Володимира Зеленського про те, що він візьме участь у саміті лише у випадку, якщо Україна отримає реальні кроки до членства в НАТО. Він мав на увазі гарантії безпеки від його членів та тіснішу співпрацю з альянсом.
На переговорах дипломати демонстрували відмінності у своїх вимогах. Однак всі вони дійшли висновку, що членство не є короткостроковим варіантом і не може серйозно обговорюватися, доки триває війна.
Що кажуть в НАТО про членство України
Нагадаємо, нещодавно видання The Wall Street Journal повідомило, що питання членства України в НАТО знято з порядку денного, а партнери шукають "втішну нагороду" для Києва.
Генсек НАТО наголошує, що позиція альянсу щодо України не змінилася, проте без перемоги у війні питання членства не матиме значення.
Водночас президент України Володимир Зеленський заявляє, що наша країна буде безкомпромісною на шляху до членства в НАТО.
Також Сейм Литви ухвалив резолюцію до літнього саміту НАТО у Вільнюсі. Вона включає офіційне запрошення Україні приєднатися до альянсу.
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