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В США против предоставления Украине "дорожной карты" к членству в НАТО на июльском саммите, - FT

Новина українською →
США, Четверг 06 апреля 2023 20:54
В США против предоставления Украине "дорожной карты" к членству в НАТО на июльском саммите, - FT Фото: в США против предоставления Украине "дорожной карты" к членству в НАТО на июльском саммите (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

У западных партнеров есть некоторые разногласия относительно того, какой статус Украины будет иметь после окончания войн. Соединенные Штаты выступают против того, чтобы предложить Киеву более тесные связи с НАТО.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Financial Times .

По словам американских чиновников, сейчас США, Германия и Венгрия выступают против попыток Польши и стран Балтии навязать Украине более тесные связи с НАТО.

О разногласиях в отношении вступления Украины в НАТО стало ясно ясно на встрече министров иностранных дел НАТО в Брюсселе. При этом в следующие два месяца официальные лица государств-членов намерены провести переговоры в преддверии саммита лидеров в Вильнюсе в июле.

Причиной переговоров является заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что он примет участие в саммите только в случае, если Украина получит реальные шаги к членству в НАТО. Он подразумевал гарантии безопасности от его членов и более тесное сотрудничество с альянсом.

На переговорах дипломаты демонстрировали отличия в своих требованиях. Однако все они пришли к выводу, что членство не является краткосрочным вариантом и не может серьезно обсуждаться, пока идет война.

Что говорят в НАТО о членстве Украины

Напомним, недавно издание The Wall Street Journal сообщило, что вопрос членства Украины в НАТО снят с повестки дня, а партнеры ищут "утешительную награду" для Киева.

Генсек НАТО отмечает, что позиция альянса по отношению к Украине не изменилась, однако без победы в войне вопрос членства не будет иметь значения.

В то же время, президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что наша страна будет бескомпромиссной на пути к членству в НАТО.

Также Сейм Литвы принял резолюцию на летний саммит НАТО в Вильнюсе. Она включает в себя официальное приглашение Украине присоединиться к альянсу.

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