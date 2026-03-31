США просять НАТО перекинути Patriot на Близький Схід: що відповіли союзники

"Безпека Польщі - абсолютний пріоритет"

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш опублікував у соцмережі X заяву, в якій наголосив, що наявні в країни батареї Patriot призначені для захисту польського повітряного простору та східного флангу НАТО.

Він зазначив, що у цьому питанні нічого не змінюється і Польща не планує переміщати їх кудись.

"Безпека Польщі - абсолютний пріоритет", - наголосив міністр. Він також додав, що офіційної просьби з боку США не надходило.

США звернулися до всіх союзників

Як повідомляє Politico з посиланням на високопосадовця оборонного відомства однієї з країн НАТО, Вашингтон звернувся до всіх союзників по Альянсу з двома запитаннями щодо протиповітряної оборони.

Американська сторона шукає батареї як для України, так і для Близького Сходу - для захисту об’єктів НАТО в регіоні.

"Не було жодного спеціального тиску на Польщу. Це було питання, надіслане всім союзникам", - зазначив співрозмовник видання.

Чому це важливо

Польща має дві батареї Patriot, кожна з яких складається з 16 пускових установок. Більшість із близько 200 спеціалізованих ракет PAC-3 MSE, замовлених у 2019 році, вже перебувають у країні.

На тлі війни США та Ізраїлю з Іраном системи Patriot у регіоні активно використовуються. За даними ЗМІ, лише за перші 16 днів бойових дій американці та країни Перської затоки випустили близько 1 285 ракет PAC-3.