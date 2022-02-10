В США просят Байдена предоставлять Украине больше разведданных

Американские законодатели обратились к главе Белого дома Джо Байдену из-за Украины. Они просят, чтобы Соединенные Штаты делились с Киевом разведывательной информацией в как можно больших объемах.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на страницу главы комитета по вопросам разведки Сената США Марка Уорнера.

"Владимир Путин угрожает свободе и безопасности украинцев, и они демонстрируют готовность действовать для защиты собственного суверенитета, свободы и демократически избранного правительства", - указывается в документе.

В заявлении также говорится, что Россия является агрессором, а Украину нужно обеспечивать важной информацией, необходимой для ее защиты.

"Это отвечает интересам национальной безопасности США, а также интересам наших союзников и партнеров в регионе", - говорится в документе.

Угрозы России в адрес Украины угрожают демократии во всем мире, поэтому призвали президента США делать все возможное, чтобы поддержать Украину в нынешний критический момент, добавили сенаторы.