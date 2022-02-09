ru ua
Ср, 09 февраля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Россия поняла посыл о санкциях в случае вторжения в Украину, - Шольц

Новина українською →
Берлин, Среда 09 февраля 2022 21:37
Россия поняла посыл о санкциях в случае вторжения в Украину, - Шольц Фото: немецкий канцлер Олаф Шольц (GettyImages)
Автор: Илона Свиридова

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил о том, Москва поняла посыл Запада о готовности ввести жесткие санкции против России в случае вторжения в Украину. Тем не менее ситуация до сих пор остается напряженной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Слишком рано говорить о том, что проблемы решены. Они настолько серьезны и будут оставаться таковыми еще какое-то время, поэтому они заслуживают нашего внимания", - заявил Шольц на пресс-конференции после переговоров с премьер-министром Дании Метте Фредериксен.

Он также добавил, что США, Евросоюз и НАТО действуют согласованно в отношении потенциальных санкций против России, которые "очень хорошо готовятся".

Напомним, у президента США Джо Байдена не считают нужным немедленно вводить санкции против российского газопровода "Северный поток-2", поскольку эта опция должна быть рычагом воздействия, чтобы сдержать ее от вторжения в Украину.

Также сообщалось, что страны ЕС выступили против отключения России от SWIFT.

Читайте РБК-Украина в Google News
Санкции против России Олаф Шольц Вторжение России в Украину
NEWS
Россия поняла посыл о санкциях в случае вторжения в Украину, - Шольц
Россия поняла посыл о санкциях в случае вторжения в Украину, - Шольц
DAILY
Эмбарго от Лукашенко. Что ждет Украину без энергоресурсов Беларуси
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Эмбарго от Лукашенко. Что ждет Украину без энергоресурсов Беларуси