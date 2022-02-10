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У США просять Байдена надавати Україні більше розвідданих

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Вашингтон, Четвер 10 лютого 2022 09:27
У США просять Байдена надавати Україні більше розвідданих Фото: президент США Джо Байден (by Drew Angerer / Getty Images)
Автор: Анастасія Рокитна

Американські законодавці звернулися до глави Білого дому Джо Байдена через Україну. Вони просять, аби Сполучені Штати ділилися з Києвом розвідувальною інформацією у якомога більших обсягах.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на сторінку голови комітету з питань розвідки Сенату США Марка Ворнера.

"Володимир Путін загрожує свободі й безпеці українців, і вони демонструють готовність діяти задля захисту власного суверенітету, свободи й демократично обраного уряду", - вказується в документі.

У заяві також говориться, що Росія є агресором, а Україну потрібно забезпечувати важливою інформацією, необхідною для її захисту.

"Це відповідає інтересам національної безпеки США, а також інтересам наших союзників і партнерів у регіоні", - йдеться в документі.

Погрози Росії на адресу України загрожують демократії в усьому світі, тож закликали президента США робити все можливе, щоб підтримати Україну в нинішній критичний момент, додали сенатори.

Нагадаємо, у Пентагоні заявили, що США і союзники єдині у протидії спробам Росії підірвати мир у Європі.

Раніше у Німеччині заявили, що Росія зрозуміла посил про санкції у разі вторгнення в Україну.

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